Almeno 117 morti per le inondazioni in Brasile,100 dispersi

Continua a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni nella città di Petropolis, nella regione montuosa di Rio de Janeiro, mentre svaniscono le speranze di trovare dei sopravvissuti. Secondo la Bbc si contano almeno 117 morti. Più di un centinaio i dispersi.

Le squadre di soccorso lavorano con una certa difficoltà tra le macerie delle abitazioni e in mezzo al denso fango.

Molte persone per la paura che si verifichino ulteriori distruzioni hanno lasciato la cittadina. L'obitorio locale, già sotto pressione, è stato costretto a utilizzare un camion frigorifero per le salme.

Le precipitazioni di questa settimana a Petrópolis sono state le più abbondanti in quasi un secolo: i soli acquazzoni di martedì hanno superato la media di tutto febbraio, provocando frane e inondazioni nella città a nord di Rio e trasformando le strade in fiumi di fango. Le case sono state inghiottite e i veicoli spazzati via.

Ieri si sono svolti i primi funerali delle vittime identificate.