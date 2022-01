Covid: Brasile, nuovi contagi proseguono a ritmo accelerato

(ANSA) - SAN PAOLO, 18 GEN - Il Brasile ha registrato 74.134 nuovi contagi e 121 decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore, elevando il bilancio dall'inizio della pandemia rispettivamente a 23.074.791 e 621.166, secondo il Consiglio nazionale dei segretari della salute (Conass).

Nonostante il lunedì sia il giorno in cui giungono meno notifiche a causa del fine settimana, i numeri di ieri continuano a mostrare il ritmo accelerato delle infezioni in tutto il Paese. La media mobile degli ultimi sette giorni è stata di 73.728 infezioni al giorno. Il numero dei decessi è salito a una media di 154, a ritmo costante, ma inferiore rispetto al passato.

Secondo Conass, le prime due settimane dell'anno hanno riportato il Paese ai livelli di giugno 2021 in termini di contagi.

Sul fronte delle vaccinazioni, secondo i dati del Consorzio dei veicoli di informazione 147.308.222 persone hanno finora ricevuto due dosi, il che rappresenta il 68,57% della popolazione.

La dose di rinforzo è stata invece somministrata a 35.685.983 persone, che corrisponde al 16,61% della popolazione. Il totale delle persone che hanno ricevuto almeno una dose è infine pari a 162.210.686, che rappresenta il 75,51% della popolazione di circa 215 milioni di abitanti. (ANSA).