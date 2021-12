Brasile: forti piogge, 18 morti e 58 località inondate

(ANSA) - SALVADOR, 27 DIC - E' salito a 18 morti il bilancio delle alluvioni provocate da piogge torrenziali in Brasile, dove 58 Comuni sono in emergenza e 35 mila persone hanno dovuto lasciare le proprie case.

L'ultima vittima è un uomo di 60 anni annegato in un fiume nel comune meridionale di Aurelino Leal. Oltre a questi 18 morti, si contano due dispersi, 19.580 sfollati e 16.001 in cerca di un rifugio, che portano a circa 35.000 il numero delle persone che hanno lasciato le proprie case, secondo la Protezione Civile di Bahia. Nel frattempo, 286 persone sono rimaste ferite a novembre per il maltempo. In totale, le persone in qualche modo toccate dalle eccezionali condizioni meteo sono 430.869. (ANSA).