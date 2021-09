Cuba: liberata dopo breve detenzione la dissidente Soler

(ANSA) - L'AVANA, 24 SET - La leader del movimento di opposizione cubano Damas de Blanco, Berta Soler, è stata rilasciata giovedì sera dopo essere stata arrestata in mattinata mentre avviava un procedimento riguardante un dissidente incarcerato, José Daniel Ferrer.

"L'unico obiettivo di questa detenzione era di impedirci di presentare alla Procura una richiesta per far dimostrare che José Daniel Ferrer, la cui famiglia non ha più notizie da 75 giorni, è ancora vivo", ha detto Soler.

La dissidente, 58 anni, è stata arrestata ieri mattina all'Avana, insieme al marito, l'ex prigioniero politico Angel Moya, mentre si dirigevano in tribunale. Sono stati portati in questura dove è stato sequestrato il documento contenente la loro richiesta. Entrambi sono stati poi rilasciati in serata.

Ferrer, 51 anni, leader dell'Unione Patriottica di Cuba (Unpacu), l'organizzazione più attiva dell'opposizione, è stato arrestato l'11 luglio a Santiago de Cuba, durante le storiche proteste antigovernative che hanno mobilitato migliaia di cubani in tutta l'isola. (ANSA).