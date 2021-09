Brasile: Bolsonaro, proteste 7 settembre ultimatum a giudici

(ANSA) - BRASILIA, 03 SET - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha affermato oggi che le proteste del 7 settembre, indette dai suoi sostenitori, saranno un "ultimatum" per la Corte suprema (Std), la cui sede, a Brasilia, verrà circondata da un cordone di sicurezza contro eventuali invasioni.

"Il messaggio che darai scendendo in piazza, popolo brasiliano, sarà un ultimatum per queste due persone", ha detto il capo dello Stato, riferendosi, senza nominarli, ai giudici Alexandre de Moraes e Roberto Barroso, due degli undici componenti della Stf con i quali Bolsonaro ha mantenuto i diverbi più accesi.

"Non possiamo ammettere che una o due persone usino il loro potere per dare una nuova direzione al nostro Paese", ha continuato il leader di estrema destra durante una cerimonia a Tanhaçu, nell'entroterra dello Stato di Bahia.

Moraes è autore delle indagini sulle fake news a carico di Bolsonaro, mentre Barroso, che è anche presidente del Tribunale superiore elettorale (Tse), è accusato dal presidente della Repubblica di ostacolare la sua richiesta di maggiore trasparenza nel sistema di voto per favorire il suo rivale politico, Luiz Inacio Lula da Silva, alle elezioni del 2022.

