El Salvador: Bukele,il bitcoin sarà facoltativo 'ma usatelo'

(ANSA) - SAN SALVADOR, 25 GIU - Il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha sostenuto ieri sera che l'uso del bitcoin, la criptomoneta che ha ottenuto per legge il suo corso legale in El Salvador il 9 giugno, non sarà obbligatorio, ma facoltativo, invitando però la popolazione ad usarlo a beneficio personale e dell'economia del Paese.

In una conferenza pubblica rilanciata da radio e tv a reti unificate, riferisce il quotidiano El Mundo, Bukele ha annunciato che ogni persona che scaricherà la app 'Chivo' per operare in bitcoin, e si registrerà, riceverà dal governo 30 dollari per cominciare ad usare la criptovaluta.

Al momento dell'annuncio la quotazione del bitcoin era di 35.260,3 dollari, per cui l'equivalente dei 30 dollari regalati dal governo era di 0.00085 bitcoin.

Il capo dello Stato ha quindi accusato l'opposizione politica di cercare di disinformare la popolazione, ribadendo che uno degli obiettivi perseguiti dalla legge è quello di rilanciare l'economia salvadoregna.

Nella legge "non c'è nulla di nascosto, ha assicurato, sostenendo che "l'uso del bitcoin sarà facoltativo", e che stipendi e pensioni non verranno pagati con la criptomoneta.

Dopo aver esortato le aziende ad accettare i bitcoin per dinamizzarne la circolazione, Bukele ha sostenuto che in El Salvador ci sono già 50.000 persone che se ne servono. La possibilità di pagare beni e servizi da noi con la valuta virtuale, ha concluso, "attirerà molti investitori e turisti" avvantaggiando la popolazione locale. (ANSA).