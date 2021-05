Covid: Brasile, caso sospetto variante indiana anche a Rio

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 24 MAG - Sale lo stato di allerta in Brasile per la variante indiana del coronavirus: nelle ultime ore è emerso il sospetto che possa essersi contagiata anche una persona rientrata dall'estero a Rio de Janeiro, dopo la conferma di sei casi nello Stato di Maranhao.

La segreteria alla Salute di Rio ha informato oggi che effettuerà un'analisi genetica dei campioni del paziente, tornato pochi giorni fa dall'India, dove si trovava da tempo per motivi di lavoro.

Da parte sua, il Comune di Campos, nell'entroterra di Rio, ha reso noto che sta "monitorando" l'uomo, nel frattempo sottoposto a quarantena.

Nel fine settimana un marinaio indiano, contagiato dalla variante B.1.617, è stato ricoverato in un ospedale del Maranhao. Altri cinque membri dello stesso equipaggio sono isolati a bordo della nave, ancorata a 50 chilometri dalla costa del Maranhao. (ANSA).