Brasile: vice presidente esclude impeachment di Bolsonaro

BRASILIA, 11 MAG - Il vice presidente del Brasile, generale Hamilton Mourao, ha escluso la possibilità di un processo di impeachment contro il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, il cui governo è nel mirino di una Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi), che deve appurare eventuali omissioni nella gestione dell'emergenza sanitaria seguita alla pandemia di coronavirus.

"Penso che sia molto difficile che si verifichi un impeachment contro il presidente Bolsonaro, perché non ha commesso alcun crimine di responsabilità", ha detto Mourao.

La Cpi è controllata da parlamentari dell'opposizione, molti dei quali sono convinti che possa essere il "preludio" a un eventuale processo di impeachment contro Bolsonaro. Una prospettiva esclusa da Mourao, secondo il quale "non ci sono pressioni popolari" tali da giustificare la messa in stato di accusa del capo dello Stato, come accaduto invece nel 2016 in occasione dell'impeachment di Dilma Rousseff.

In base a un recente sondaggio pubblicato dal settimanale Exame, inoltre, la maggioranza della popolazione ritiene che il focus della Cpi non dovrebbe essere un processo politico del presidente, ma puntare invece ad aumentare le dosi dei vaccini.

