Covid: Brasile, a Rio restrizioni estese fino al 10 maggio

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 30 APR - Il comune di Rio de Janeiro ha deciso di estendere le misure restrittive contro il Covid-19 fino al 10 maggio. Le regole nei luoghi pubblici rimangono le stesse. La permanenza delle persone in spiaggia, ad esempio, è ancora vietata nei fine settimana e nei giorni festivi, essendo consentita solo nei giorni feriali. È inoltre vietato sostare in strada tutti i giorni dalle 23 alle 5 del mattino.

Il Comune ha mantenuto anche il divieto di locali notturni, discoteche e luoghi di intrattenimento. I servizi commerciali e non essenziali, oltre a bar, caffetterie e ristoranti, potranno operare con pubblico ai tavoli fino alle 22. Centri commerciali e gallerie di negozi, nonché attività culturali e di intrattenimento come musei, cinema, teatri, feste e parchi di divertimento, dovranno operare a un massimo del 40% della capacità, se situati al chiuso, e del 60% se all'aperto. (ANSA).