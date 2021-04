Amazzonia: Bolsonaro a Ue, quanto ha preservato sue foreste?

(ANSA) - BRASILIA, 30 APR - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha criticato la posizione dell'Unione europea riguardo alla salvaguardia dell'Amazzonia e alla tutela dei popoli nativi della foresta.

"L'Europa è così zelante con le questioni ambientali del Brasile, ma quanto ha preservato le sue foreste naturali? Non dirò la cifra, ma è infinitamente inferiore al Brasile", ha detto il capo dello Stato.

"Quanta CO2 rilascia nell'aria l'Europa, qual è la matrice energetica dell'Europa, della Germania per esempio? Nessuno ha una matrice energetica più pulita della nostra. Ma qual è il Paese più sorvegliato al mondo? Cina, Stati Uniti, Germania o Brasile? Il Brasile, perché ci sono interessi economici in gioco", ha continuato Bolsonaro durante una diretta sui social, con a fianco due indigeni e il titolare della Fondazione nazionale dell'indio (Funai).

"L'Europa si mostra così preoccupata per gli indiani, per l'Amazzonia, per la deforestazione, per gli incendi... ma poi agisce con discriminazione: non compra quello che gli indios producono perché vogliono che non progrediscano", ha sostenuto il presidente della Repubblica. (ANSA).