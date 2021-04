Covid: Brasile autorizza farmaci sperimentali per casi lievi

(ANSA) - SAN PAOLO, 20 APR - L'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) brasiliana ha approvato l'uso di emergenza di due farmaci sperimentali contro il Covid-19 dell'azienda farmaceutica svizzera Roche, sviluppati in collaborazione con l'azienda biotecnologica americana Regeneron.

I farmaci, contenenti casirivimab e imdevimab (REGN-COV-2), agiscono in connessione con la corona del virus al fine di impedirne l'ingresso nelle cellule non infette per replicare il materiale genetico, controllando la malattia.

I farmaci sono particolarmente indicati per i pazienti in età avanzata, obesi, che hanno malattie cardiovascolari, ipertensione, malattie polmonari croniche, Aids, diabete, malattie respiratorie, malattie renali croniche e malattie del fegato, tra le altre comorbidità.

Secondo Anvisa, i farmaci saranno di uso limitato agli ospedali, per uso ambulatoriale, cioè per pazienti che hanno sintomi lievi della malattia e solo previa prescrizione medica.

Il cocktail è stato autorizzato per l'uso in pazienti dai 12 anni, di peso superiore a 40 kg, che non necessitano di supplementazione di ossigeno e non hanno una malattia grave.

(ANSA).