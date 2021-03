Covid: Brasile, i casi superano quota 11 milioni

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - I casi di coronavirus in Brasile hanno superato la soglia degli 11 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University.

Secondo l'università americana dall'inizio della pandemia il Paese registra un totale di 11.019.344 contagi, inclusi 265.411 morti.

Il Barsile è il terzo Paese al mondo per numero di infezioni dopo gli Stati Uniti e l'India e il secondo per numero di decessi dopo gli Usa. (ANSA).