Covid: Bolsonaro propone cura con spray nasale israeliano

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, oggi ha condiviso sulla sua pagina Facebook una pubblicazione in cui il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, afferma che i due Paesi devono cooperare per sviluppare farmaci contro il Covid-19.

"Ho parlato ieri al telefono con il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che si è congratulato con noi per il successo della campagna di vaccinazione in Israele. Abbiamo concordato di collaborare allo sviluppo di medicinali e vaccini contro il coronavirus. Spero che ci incontreremo presto!", si legge nel messaggio di Netanyahu scritto in ebraico e pubblicato in portoghese da Bolsonaro.

Nella didascalia che accompagna l'immagine, il leader verdeoro menziona anche un trattamento anti-Covid attraverso uno spray sviluppato da Israele.

"EXO-CD24 è uno spray nasale sviluppato dall'Ichilov Medical Center in Israele, con efficacia prossima al 100% (29/30), nei casi più gravi, contro il Covid", ha sottolineato Bolsonaro.

"Presto sarà inviata all'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) una richiesta di analisi per l'uso urgente del medicinale", ha aggiunto il presidente del Brasile.

Il prodotto in questione in Israele è ancora in fase di ricerca, anche se i primi test hanno dato risultati positivi.

