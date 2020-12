Covid, Brasile: oltre mille morti in 24 ore

(ANSA) - SAN PAOLO, 18 DIC - Il Brasile torna a registrare oltre mille morti in un giorno per Covid-19, cifra che non veniva superata dal 15 settembre.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 1.092, secondo il ministero della Salute. Il bilancio totale sale a 184.827 dall'inizio della pandemia.

I nuovi contagi sono stati 69.826, per un totale di 7.110.434. (ANSA).