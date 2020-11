Scontri tra polizia e folla a camera ardente Maradona

(ANSA) - BUENOS AIRES, 26 NOV - Alta tensione tra la polizia e la folla di gente in attesa di rendere l'estremo omaggio a Diego Maradona ad alcune centinaia di metri dalla Casa Rosada, dove è allestita la camera ardente. Lo riferisce il canale 'all news' TN. Dopo la decisione della famiglia di non estendere l'orario oltre le 16 (le 20 italiane), la polizia ha tagliato all'altezza delle Avenida 9 de Julio ed Avenida de Mayo la lunga fila scatenando l'ira delle persone in attesa che hanno reagito attaccando gli agenti con il lancio di oggetti e rovesciando le barriere metalliche. La polizia ha risposto con idranti, sfollagente e fucili con proiettili di gomma. (ANSA).