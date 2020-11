Maradona: il saluto del presidente Alberto Fernandez

(ANSA) - BUENOS AIRES, 26 NOV - Il presidente argentino Alberto Fernandez ha reso oggi il suo estremo saluto a Diego Maradona nella casa Rosada, insieme al coordinatore del governo, Santiago Cafiero, e alla first lady Fabiola Yañez.

Giunto in elicottero poco prima delle 11 dalla residenza presidenziale di Olivos, Fernandez si è raccolto in silenzio vicino al feretro.

Dopo qualche istante ha preso una maglietta con il numero 10 della squadra Argentinos Juniors, in cui Maradona aveva esordito in prima divisione, e l'ha collocata sulla bara vicino a quelle della nazionale biancoceleste e del Boca Juniors.

Inoltre, ha anche lasciato un 'panuelo', lo storico fazzoletto delle Madri della Plaza de Mayo in lotta per i figli 'desaparecidos'.

Prima di allontanarsi, Fernandez ha abbracciato la ex moglie di Maradona, Claudia Villafane, e le figlie, Dalma e Giannina.(ANSA).