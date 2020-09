Brasile: Bolsonaro in lista Time 100 persone più influenti

(ANSA) - BRASILIA, 23 SET - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è stato selezionato come una delle 100 persone più influenti al mondo dal magazine americano Time. Il direttore internazionale della rivista, Dan Stewart, ha passato in rassegna una serie di dati sulla realtà brasiliana come gli "oltre 29mila incendi nella foresta amazzonica", la "peggiore recessione degli ultimi 40 anni" e gli oltre 130mila morti per coronavirus registrati il mese scorso. "Tuttavia, il numero che conta davvero (per Bolsonaro) è 37, che è la percentuale di brasiliani che lo hanno approvato in un sondaggio di agosto", ha spiegato Stewart, secondo cui il capo di Stato è "ostinatamente scettico sulla pandemia di coronavirus e indifferente alla devastazione dell'ambiente". Questa è stata la seconda volta che Bolsonaro entra nella lista delle persone influenti di Time, la precedente è stata nel 2019. (ANSA).