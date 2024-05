A Tunisi via a esercitazioni per ricerche in mare Safe Sea

Il ministero tunisino della Difesa ha annunciato dal quartier generale della base navale di La Goulette, il lancio della prima edizione dell'esercitazione di ricerca e salvataggio marittimo "Safe Sea 24" nel Golfo di Tunisi, che durerà fino al 29 maggio. Il capo del Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio Mehdi Seliti ha dichiarato ai media che questa esercitazione, che si svolge per la prima volta in modo inclusivo dedicata alla ricerca e al salvataggio in mare, mira a valutare il sistema attuale e determinarne i punti di forza e punti deboli al fine di rimediare ad eventuali disfunzioni, si legge in una nota del ministero.

"Questa esercitazione mira anche a definire procedure di lavoro standardizzate, mettere in atto meccanismi di coordinamento tra tutte le parti interessate, praticare l'uso ottimale dei sistemi disponibili e delle tecniche di primo soccorso e conoscere le leggi relative al salvataggio in mare".

Il Capitano Maggiore Karim Taka ha affermato che questa esercitazione fa parte dell'attuazione del decreto n. 2024-181 del 5 aprile 2024 sull'organizzazione della ricerca e del salvataggio marittimo a livello nazionale (Coordinamento attività per implementazione zona Sar della Tunisia)." L'obiettivo è quello di istituire un'autorità nazionale di ricerca e salvataggio in mare, elaborare un piano nazionale per coordinare i meccanismi tra tutte le parti interessate e determinare l'area geografica di responsabilità della Repubblica tunisina", ha spiegato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA