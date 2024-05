Unione africana, investire in fertilizzanti aiuta agricoltura

"Per migliorare il settore agricolo dell'Africa, fondamentale per la nostra sovranità e sicurezza alimentare, dobbiamo ottimizzare l'uso delle risorse esistenti per incrementare la produzione locale di fertilizzanti di qualità da fornire agli agricoltori africani a prezzi accessibili". Lo ha detto il presidente della commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, intervenendo alla giornata conclusiva del summit 'Africa Fertilizer and Soil Health' a Nairobi, sollecitando maggiori investimenti nel settore , che , ha sottolineato, "si rifletteranno anche nei nostri bilanci nazionali". "Alcuni paesi africani - ha detto ancora - producono fertilizzanti ma noi dipendiamo principalmente da quelli importati, molto costosi per i nostri agricoltori". "Eppure - ha aggiunto Moussa Faki Mahamat - il Centro africano per lo sviluppo dei fertilizzanti con sede nello Zimbabwe, esiste dagli anni '80".



