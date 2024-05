Si scava ancora dopo 48 ore sotto macerie palazzo in Sudafrica

Si scava ancora a George, in Sudafrica, dove 39 persone sono ancora date per disperse sotto le macerie di un palazzo in costruzione crollato lunedì scorso lasciando 75 persone intrappolate. Le autorità confermano 7 morti e 29 operai estratti vivi dalle macerie, sei dei quali in gravi condizioni.

A George, nella provincia del Western Cape del Sudafrica, i soccorritori stanno ora concentrando le ricerche su una sezione del parcheggio dell'edificio, dove le planimetrie indicano potenziali vuoti in cui potrebbero essere intrappolati i sopravvissuti.

"Speriamo che sotto le scale ci sia un vuoto dove potrebbero trovarsi delle persone. Stiamo usando le planimetrie dell'edificio per orientarci", ha detto Anton Bredell, rappresentante della Provincia. "È un'operazione molto difficile. Il tempo è della massima importanza, ma le nostre speranze sono ancora alte. Il fatto che non abbiamo comunicazioni con nessuno non significa che le persone non siano ancora vive", ha detto Bredell.

Ieri i soccorritori erano entrati in contatto con 11 persone, l'ultima delle quali è stata estratta poco dopo l'una della scorsa notte.

Il palazzo, che avrebbe dovuto ospitare 42 appartamenti e che si trova accanto agli uffici del Comune di George, è crollato poco dopo le 14:00 di lunedì. Diversi servizi di soccorso, tra cui squadre di ricerca e salvataggio della polizia con cani da soccorso, sono attualmente impegnati nell'operazione.



