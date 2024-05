In Sudafrica delegazione Bhp per sbloccare offerta Anglo

Il Gruppo Bhp, il più grande gruppo minerario al mondo, ha inviato una delegazione in Sudafrica, con l'intento di sbloccare l'impasse sulla proposta fatta da Bhp per l'acquisto della rivale Anglo American. I dirigenti Bhp vogliono rilanciare la respinta offerta di 39 miliardi di dollari illustrando i vantaggi dell'offerta, secondo quanto riferito da Bloomberg News.

Bhp si trova ad affrontare una situazione complessa in Sudafrica, dove Anglo American, che ora ha sede a Londra, è stata fondata. La proposta di fusione presentata da Bhp comprende un piano di scorporo delle unità di platino e di minerale di ferro quotate sulla borsa di Johannesburg. Il fatto che Bhp mira ad una Anglo senza Kumba Iron Ore e Anglo American Platinum, non presenta alcun vantaggio per il governo sudafricano: il Paese si avvia a elezioni generali alla fine del mese e il partito al potere, African National Congress (Anc), potrebbe perdere la maggioranza. I partiti all'opposizione dipingono l'offerta di Bhp come un fallimento della gestione dell'economia da parte del governo. Il team di Bhp cerca un opportunità di dialogo con l'amministrazione del Presidente Cyril Ramaphosa e con le principali parti interessate, e secondo fonti di Bloomberg, vuole spiegare i dettagli esatti dell'accordo oltre ai vantaggi derivanti dal ritorno del controllo di Amplats e Kumba al Sudafrica. C'e da tenere conto che il fondo pensioni dello stato sudafricano controlla l'8,4% delle azioni di Anglo American-solo BlackRock ne possiede di più.

Secondo gli analisti sudafricani, anche facendo chiarezza sull'offerta, sarà difficile per Bhp portare a termine l'offensiva. Il Ministro delle Miniere Gwede Mantashe ha detto a Bloomberg di non essere stato ancora contattato dal gigante minerario. Mantashe ha ripetutamente criticato Bhp per avere nel 2015 dismesso le attività in Sudafrica nel 2015 solo 14 anni dopo la fusione con Billiton Plc.

Fondata nel 1917 da Ernest Oppenheimer, Anglo American ha un lungo legame con il Sudafrica. Il gruppo è cresciuto con lo sviluppo delle miniere d'oro del Paese prima di passare ai diamanti. Negli ultimi decenni Anglo si è espansa rapidamente all'estero, sviluppando e acquistando miniere di carbone in Australia, minerale di ferro in Brasile e aggiungendo rame in Perù e Cile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA