Operazioni dell'esercito in Somalia, uccisi 80 terroristi

Ottanta membri del gruppo terroristico Al-Shabaab sono stati uccisi in tre operazioni dell'esercito in due regioni della Somalia. Lo ha riferito il governo federale somalo, come riporta il sito Shabelle News, specificando che i raid hanno avuto luogo nelle regioni di Galgaduud e del Medio Scebeli.

Nella prima operazione, più di 40 leader e miliziani kharigiti affiliati ad Al-Shabaab che progettavano un attacco nella città di Harardhere sono stati uccisi da soldati dell'esercito nazionale con l'aiuto di forze di resistenza locali. Nella seconda azione, orchestrata insieme alle forze internazionali nella foresta di Fiqaay, le vittime sono state 35, e sono stati distrutti anche numerosi mezzi militari dei terroristi. Infine, durante l'incursione in un insediamento di miliziani kharigiti, sei di loro sono stati uccisi e tre sono rimasti feriti.

I Kharigiti sono fondamentalisti islamici dediti alle armi, che in Somalia hanno abbracciato la causa della cellula di Al Qaeda, Al-Shabaab.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA