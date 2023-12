Scoperti in Sudafrica 26 carcasse e 17 corni di rinoceronte

Gli Hawks Sudafricani, la divisione della polizia responsabile per le indagini sui crimini prioritari, ha arrestato un cittadino americano dopo aver scoperto 26 carcasse di rinoceronte in una fattoria del Limpopo, la provincia a nord est del Sudafrica.

Derek Lewitton, 53 anni, conosciuto nel Paese come personaggio controverso riguardo al commercio di corni di rinoceronte, è stato preso in custodia nella sua tenuta di caccia, poco prima della mezzanotte di venerdì. Il portavoce della polizia del Limpopo, brigadiere Hulani Mashaba ha detto che il raid è avvenuto a seguito di informazioni secondo cui Lewitton sarebbe stato in possesso illegale di armi da fuoco e di corni di rinoceronte.

L'operazione è stata condotta dal maggiore generale Jan Scheepers che ha detto a News24 che, a seguito di un'approfondita indagine. ha richiesto anche un elicottero per sorvolare la proprietà: "Il posto sembrava un mattatoio. Ovunque si guardasse, c'erano rinoceronti morti. Abbiamo trovato 26 carcasse, ma credo ce ne siano molte di più". Scheepers ha aggiunto di aver trovato 17 corni di rinoceronte nella cassaforte della casa. "Sette erano contrassegnati e avevano i documenti in regola. Gli altri 10 corni non erano contrassegnati e non avevano alcun documento", ha detto.

Il brigadiere Mashaba ha detto che sono state confiscate anche sette armi da fuoco acquistate illegalmente e centinaia di munizioni, oltre al computer portatile e il cellulare di Lewitton.

Lewitton è comparso oggi davanti alla Corte Magistrale di Namakgale, dove è stato formalmente accusato in base alla Legge sulle armi da fuoco e alla Legge nazionale sulla biodiversità.

Il caso è rinviato al 3 gennaio 2024 quando si discuterà la libertà cauzionale, nel frattempo Lewitton resta in custodia della polizia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA