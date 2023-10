Il Serengeti in Tanzania eletto migliore parco africano

Il Parco Nazionale del Serengeti in Tanzania è stato eletto come il migliore dell'Africa per la quinta volta consecutiva, battendo altri sei parchi del continente ai World Travel Awards (Wta) di quest'anno: lo annuncia la Bbc. Il Serengeti è famoso per la migrazione degli gnu e vince il riconoscimento annuale dal 2019.

L'Autorità dei parchi nazionali della Tanzania (Tanapa) ha celebrato la "straordinaria vittoria per cinque volte" del Serengeti. Tra gli altri contendenti africani c'erano la Riserva faunistica del Kalahari centrale del Botswana, il Parco nazionale Etosha della Namibia, il Parco nazionale della valle di Kidepo dell'Uganda, il Parco nazionale Kruger del Sudafrica e la Riserva nazionale di Masai Mara del Kenya.



