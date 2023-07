L'Ecowas, la Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, ha dato un ultimatum di una settimana ai golpisti in Niger per il ripristino dell'ordine costituzionale e del governo civile del presidente Mohamed Bazoum, non escludendo l'uso della forza se ciò non accadrà. Lo hanno deciso i leader riuniti a Abuja.

L'organizzazione ha anche deciso di imporre sanzioni economiche "immediate" al Niger.



