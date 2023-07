Tunisia: 901 corpi di migranti recuperati dall'inizio dell'anno

Dall'inizio dell'anno (al 20 luglio) le autorità tunisine hanno recuperato al largo delle coste del Paese un totale di 901 corpi di migranti: lo ha detto in Parlamento il ministro dell'Interno tunisino, Kamel Feki, precisando che 267 erano cittadini stranieri mentre gli altri non sono stati identificati.

"Le operazioni per contrastare il fenomeno delle migrazioni illegali via terra e via mare hanno mostrato un aumento del 244% dei migranti stranieri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno", ha detto ancora il ministro, secondo il quale sono "decuplicate le operazioni di soccorso degli stranieri che hanno tentato di varcare le frontiere marittime e terrestri, in tutto 15.327".

"L'impegno per la sicurezza avrà un impatto significativo sul calo del numero di migranti stranieri nei prossimi giorni, attraverso politiche di sicurezza, controllo delle frontiere terrestri e chiusura di rotte illegali per limitare l'aumento dei migranti subsahariani che intendono fermarsi in Tunisia o partire verso le coste europee", ha osservato Feki.



