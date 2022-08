Tunisia: 22 francobolli dedicati a donne influenti

(ANSA) - TUNISI, 13 AGO - Nel giorno della Festa nazionale della donna, le Poste tunisine rendono omaggio a 22 donne che hanno più influenzato la storia del Paese con l'emissione di 22 francobolli che saranno offerti in vendita da oggi.

L'obiettivo dell'iniziativa, si legge in un comunicato delle Poste, è quello di contribuire a "ravvivare la memoria collettiva e dare visibilità all'azione delle donne nel Paese nordafricano".

Oggi si celebra il 66mo anniversario dell'entrata in vigore del Codice sullo statuto della persona (Codice di Famiglia) nel 1956, un codice rivoluzionario - per i tempi e per un Paese arabo - in tema di diritti delle donne, con l'abolizione della poligamia e la possibilità di divorziare.

Tra le personalità ritratte nei nuovi francobolli Fatma Haddad, Maya Jribi e Zaara Soltani. (ANSA).