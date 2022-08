Kenya: elezioni, folla per Odinga in baraccopoli di Nairobi

(ANSA) - NAIROBI, 09 AGO - Bagno di folla in una delle baraccopoli di Nairobi, con migliaia di persone festanti al passaggio verso il seggio elettorale del candidato presidente Raila Odinga, leader dell'opposizione che corre per la massima carica dello stato per la quinta volta, la prima da alleato del leader uscente Uhuru Kenyatta di Governo.

Odinga ha votato nello slum di Kibera, una delle circoscrizioni più povere della capitale, che lo ha sempre sostenuto. Nel 2017, dopo l'annullamento delle elezioni da lui ottenuto, fu da lì che i suoi sostenitori iniziarono a scontrarsi con le forze dell'ordine e il computo finale fu di oltre cento morti.

Il leader dell'Orange Democratic Movement (Odm) non ha rilasciato dichiarazioni. Nel suo partito invece sale la tensione per i problemi di schede non regolamentari giunte nelle contee di Mombasa e Kakamega, due note roccaforti Odm. Il coordinatore del partito, Wycliffe Oparanya, ha parlato ai media nazionali di "piano per truccare le elezioni in seggi fondamentali per la nostra vittoria". (ANSA).