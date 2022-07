Sudan: manifestanti in strada respingono proposta al-Burhan

(ANSA) - KHARTOUM, 06 LUG - I manifestanti sudanesi contro il golpe dello scorso 25 aprile continuano anche oggi le barricate per le strade della capitale Khartoum, ribadendo che con credono alle promesse del generale dell'esercito di far spazio al governo civile. L'impegno preso all'inizio di questa settimana dal leader della giunta militare alla guida del Paese, Abdel Fattah al-Burhan, è stato infatti definito "un gigantesco stratagemma" dagli attivisti, che hanno fatto appello per nuove proteste.

Il generale ha anche detto che il Consiglio sovrano al governo sarebbe stato smantellato e oggi ha pubblicato un decreto con il quale ha sollevato dalla loro posizione cinque membri civili. La principale alleanza civile sudanese, Forze per la libertà e il cambiamento (Flc) sostiene che l'unico intento di al-Burhan è sedare le proteste, denominando la mossa del generale una "ritirata strategica". (ANSA).