Congo: sequestrata una tonnellata e mezzo di avorio

Le autorità della Repubblica democratica del Congo hanno sequestrato una tonnellata e mezzo di avorio di elefante nel sud-est del Paese, come hanno rivelato dei funzionari, in uno dei più grandi bottini registrati negli ultimi anni in Africa. Lo rende noto Al Jazeera, specificando che i funzionari hanno scoperto sabato le zanne a bordo di camion nella città di Lubumbashi.

La polizia ha arrestato cinque persone, ma due sono fuggite dopo essere state interrogate, ha detto un funzionario che ha chiesto l'anonimato perché c'è un'indagine in corso, precisando che il bottino ammontava a 1,5 tonnellate. Sia l'origine, sia la destinazione finale dell'avorio rimangono poco chiare.

Il sequestro di avorio è uno dei maggiori segnalati nel continente africano. Nel 2013, funzionari del Kenya ne attuarono diversi, uno dei quali di quattro tonnellate, stesso quantitativo sequestrato nel 2014 dalle autorità del Togo.

