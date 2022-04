Di Maio, in Angola un altro importante accordo per il gas

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Oggi abbiamo raggiunto un altro importante accordo con l'Angola per l'aumento delle forniture di gas. Ad un mese esatto dalla mia prima visita in Angola, l'Italia firma un'importante intesa che conferma il nostro impegno a differenziare le fonti di approvvigionamento energetico", lo afferma il ministro degli esteri Luigi Di Maio in un post su suo profilo Facebook.

"Un'azione costante a difesa delle famiglie e delle imprese italiane, che si aggiunge al nostro sforzo per ottenere con urgenza in Europa il tetto massimo al prezzo del gas.

Continuiamo a lavorare senza sosta", conclude Di Maio, ricordando che "domani saremo nella Repubblica del Congo per la firma di altri accordi sul gas. Avanti così". (ANSA).