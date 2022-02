Draghi all'Unione Africana, contate sull'amicizia dell'Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 17 FEB - "L'Europa vuole sostenere l'Africa in questo momento decisivo per lo sviluppo globale.

Potete contare sul nostro aiuto e sulla nostra amicizia". Lo ha sottolineato il premier Mario Draghi nel suo intervento, letto dal presidente francese Emmanuel Macron, al summit Ue-Africa.

"Le Banche Multilaterali di Sviluppo, e in particolare la Banca Mondiale, devono avere un ruolo sempre maggiore nel sostenere la transizione ecologica nei mercati emergenti e in via di sviluppo. Il loro impegno ad allineare le attività di finanziamento agli Obiettivi di Parigi è stato importante. Ora dobbiamo accelerare sulla creazione di nuove piattaforme pubblico-privato per catalizzare gli investimenti.

Invitiamo inoltre la Banca Mondiale e le altre Banche Multilaterali di Sviluppo a collaborare attivamente con il Fondo Monetario a definire e attuare il "Resilience and Sustainable Trust", ha spiegato Draghi. (ANSA).