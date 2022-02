Madagascar, bilancio ciclone Batsirai salito a 20 morti

Il ciclone tropicale Batsirai ha lasciato il Madagascar dopo aver ucciso 20 persone, provocato lo sfollamento di 55mila e devastato l'agricoltura dell'isola, già colpita dalla siccità: lo ha affermato l'Unicef, aggiungendo che molte vittime sono probabilmente bambini, componenti per oltre il 50 per cento della popolazione malgascia.

Batsirai si è abbattuto nella parte orientale del Madagascar sabato sera, portando forti piogge e venti di 165 chilometri orari. Jean Benoit Manhes, rappresentante del Fondo dell'Onu per l'infanzia nel Paese, ha precisato che "Batsirai ha lasciato il Madagascar stamattina alle 7 (ora locale)".

L'agenzia per la gestione delle calamità del Madagascar ha riferito che il ciclone ha ucciso 20 persone, costringendone 55mila ad abbandonare le proprie case. La città di Mananjary, nella parte orientale del Paese, "è stata completamente distrutta", ha detto un suo abitante. Reduce dalla tempesta tropicale Ana, che di recente ha ucciso 55 persone, il Madagascar è vittima del cambiamento climatico globale di cui secondo il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, il continente sta "sopportando sia il peso che il costo". (ANSA).