Burkina Faso, spari vicino a residenza del presidente Kaborè

(ANSA) - OUAGADOUGOU, 24 GEN - Spari sono stati uditi ieri sera a Ouagadougou, in Burkina Faso, vicino alla residenza del presidente Roch Marc Christian Kaboré.

Secondo quanto riferito da alcuni residenti, i colpi sarebbero stati sparati da alcune case vicine. Un elicottero, a luci spente, ha sorvolato il quartiere Patte d'Oie dove si trova la residenza.

Quasi contemporaneamente anche i residenti dei campi militari di Sangoulé Lamizana e Baba Sy nella capitale del Burkinabè hanno sentito colpi di arma da fuoco ad alta intensità. Una rivolta di militari si è sollevata in diverse località del Burkina Faso per chiedere le dimissioni dei capi dell'esercito e "mezzi appropriati" per combattere i jihadisti che infestano il Paese.

Per tutto il giorno, dei manifestanti hanno dato il loro sostegno ai ribelli e allestito posti di blocco improvvisati in diverse vie della capitale, prima di essere dispersi dalla polizia. (ANSA).