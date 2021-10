Spagna: vicepremier in Algeria per discutere di forniture gas

(ANSA) - MADRID, 27 OTT - La vicepremier e ministra della Transizione Energetica spagnola Teresa Ribera è attesa oggi in Algeria, secondo quanto risulta sull'agenda ufficiale del governo. Come sottolineano i media iberici, la missione arriva a pochi giorni dalla scadenza di un contratto per la somministrazione di gas attraverso un gasdotto che arriva in Spagna dall'Algeria passando per il Marocco. Un accordo che potrebbe non venir rinnovato dopo che Algeri ha interrotto le proprie relazioni diplomatiche con Rabat in estate. Dovrebbe essere proprio questo l'argomento al centro delle conversazioni tra Ribera e le autorità algerine.

La prima alternativa di Madrid è ottenere il gas di cui ha bisogno attraverso un condotto che non passa per il territorio marocchino, una prospettiva già garantita dalle autorità del Paese nordafricano al governo spagnolo, secondo quanto affermato alcune settimane fa dal ministro degli Esteri iberico José Manuel Albares. (ANSA).