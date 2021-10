Tunisia: 'ritirare il passaporto all'ex presidente Marzouki'

(ANSA) - TUNISI, 10 OTT - Il sindacato del corpo diplomatico tunisino ha reagito duramente all'appello lanciato ieri da Parigi dall'ex presidente della Repubblica, Moncef Marzouki, che ha esortato la Francia a ritirare ogni sostegno a Kais Saied.

Per questo motivo, i diplomatici invitano la presidenza della Repubblica e il ministero degli Esteri a ritirare il passaporto a Marzouki, "che ha mancato al dovere di riservatezza e ha leso gli interessi del Paese". Il sindacato ha definito "pericolose" e "scandalose" le sue dichiarazioni, spiegando che Marzouki ha istigato le autorità di un Paese straniero a prendere misure punitive nei confronti del proprio Paese e ha anche cercato di sabotare l'organizzazione del 50/mo Vertice della Francofonia, in programma in Tunisia a novembre.

"Condanniamo fermamente queste azioni e dichiarazioni non patriottiche rilasciate da un ex alto funzionario statale che ha assunto funzioni legate alla politica estera e al lavoro diplomatico per il Paese", affermano in una nota i diplomatici.

Anche lo stesso Saied in una nota ha criticato il comportamento dell'ex presidente Marzouki, che da Parigi ha chiesto "al governo francese di rifiutare qualsiasi appoggio a questo regime e a quest'uomo che ha tramato contro la rivoluzione e che ha abolito la costituzione". (ANSA).