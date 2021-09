Nuovo incidente a Suez, nave blocca per ore il canale

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Nuovo incidente nel Canale di Suez dove una nave battente bandiera panamense ha bloccato per alcune ore il passaggio. Lo ha reso noto Al Arabiya, citando fonti locali secondo le quali il traffico è poi ripreso. La nave Coral Crystal in viaggio per il Sudan, lunga 225 metri e larga 32, si è insabbiata causando il ritardo del transito di almeno altre quattro imbarcazioni.

Si tratta di un nuovo episodio di rilievo nel Canale di Suez, che collega il Mar Rosso con il Mediterraneo, dopo il caso della portacontainer Ever Given che a marzo scorso rimase bloccata per giorni causando una congestione di 422 navi. (ANSA).