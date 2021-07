Congo: Onlus italiana porterà a scuola i bimbi-minatori

(ANSA) - IL CAIRO, 21 LUG - Un'organizzazione non profit internazionale con sede in Italia, Still I Rise, sta per aprire un centro nella Repubblica democratica del Congo che punta a strappare i bambini-minatori dall'inferno dell'estrazione del cobalto e di altri minerali. Lo ha ribadito all'ANSA Nicolò Govoni, Direttore esecutivo della Onlus. Per salvare i piccoli dallo sfruttamento, saranno attivate strategie di sostegno alle famiglie già sperimentate in altri contesti di emergenza, come nel Nord-Ovest della Siria.

Il "centro di emergenza e riabilitazione" sorgerà "in autunno" nell'area di Kolwezi, nel sud del Paese, "dove si concentrano le più grandi miniere di cobalto del mondo, con lo scopo di togliere i bambini dal lavoro minorile e di riportarli a scuola", ha previsto Govoni. "Ci proveremo attraverso attività di sensibilizzazione e distribuzioni di beni di prima necessità alle famiglie, come ad esempio pacchi alimentari, vestiti e kit igienici, in modo che i figli non siano più costretti a lavorare", ha aggiunto.

La "violazione dei diritti dei bambini nelle regioni minerarie è allarmante", aveva sottolineato Sarah Evans, Direttrice dei Programmi di Still I Rise, in un comunicato diffuso il mese scorso in occasione dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni ministeriali per iniziare le operazioni. (ANSA).