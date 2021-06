Libia:seconda conferenza sulla pace a Berlino il 23 giugno

La seconda conferenza sulla pace in Libia si terrà a Berlino il 23 giugno prossimo: lo ha comunicato il ministero degli Esteri tedesco in una nota. Alla conferenza di Berlino "per la prima volta parteciperà anche il governo di transizione", si rende noto nel comunicato del ministero degli Esteri tedesco. Il ministro degli Esteri Heiko Maas e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno invitato "gli Stati partecipanti e le organizzazioni del 'processo di Berlino' alla seconda conferenza sulla Libia".

La conferenza è focalizzata sui "prossimi passi" nel processo di stabilizzazione del paese e "l'attenzione si concentrerà sui prossimi passi verso la stabilizzazione sostenibile del paese. L'attenzione sarà concentrata sui preparativi per le elezioni nazionali previste per il 24 dicembre e sul ritiro delle truppe straniere e dei mercenari dalla Libia, come concordato nel cessate il fuoco".