Attanasio avvisò il governo congolese del viaggio a Goma

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Il 15 febbraio l'ambasciata italiana a Kinshasa informò il ministero degli Esteri del Congo dell'imminente viaggio nella regione di Goma dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, e che il viaggio si sarebbe svolto dal 19 al 24 febbraio. Del documento, che circola da ieri sui social media, è stata confermata all'ANSA l'autenticità da fonti qualificate. Dopo l'uccisione di Attanasio e Iacovacci, il ministero congolese dell'Interno aveva detto che né i servizi di sicurezza né le autorità locali avevano potuto garantire la sicurezza del convoglio, per mancanza di informazioni sulla loro presenza.

Pronta le replica del ministero degli Esteri congolese, che conferma di aver ricevuto la nota dell'ambasciata ma sostiene che nel medesimo giorno Attanasio avrebbe "fatto visita al direttore del Protocollo di Stato per comunicargli che il viaggio non avrebbe più avuto luogo e che sarebbe stata comunicata una seconda nota a riguardo". (ANSA).