Pompeo parte da Israele per Sudan, 'storico volo diretto'

Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, è partito questa mattina diretto in Sudan in quello che ha chiamato "il primo storico volo" diretto tra Tel Aviv e Khartoum. L'ambasciata Usa in Israele ha diffuso un video nel quale Pompeo - che ieri a Gerusalemme ha incontrato il premier Benyamin Netanyahu, il ministro della difesa Benny Gantz e quello degli esteri Gabi Ashkenazi - ha detto ai funzionari del suo seguito "Siete ora su un volo storico". Israele non ha al momento relazioni diplomatiche con il Sudan né ci sono voli diretti tra i due Paesi. Il Sudan è tuttavia nelle intenzioni Usa e di Israele uno di quelli che presto potrebbe avere nuove relazioni con lo stato ebraico sulla scia dell'Accordo con gli Emirati. Dopo Khartoum Pompeo arriverà proprio nei Paesi del Golfo.