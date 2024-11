La presidente filo Ue della Georgia: 'Non mi dimetto finché non ci saranno nuove elezioni'

La presidente della Georgia, l'europeista Salome Zurabishvilihi, dichiarato che non lascerà l'incarico finché non ci saranno nuove elezioni parlamentari. "Finché non ci saranno nuove elezioni e un Parlamento che eleggerà un nuovo presidente secondo nuove regole, il mio mandato continuerà", ha dichiarato Zourabichvili, in rottura con il governo che da parte sua intende scegliere il successore del presidente il 14 dicembre.

La Georgia ha annunciato che 107 persone sono state arrestate nel secondo giorno di proteste scatenate dalla decisione del governo di rinviare i colloqui sull'adesione all'Unione europea nel contesto della crisi post-elettorale. Il ministero dell'Interno di Tbilisi ha precisato che gli arrestati sono stati eseguiti per "disobbedienza agli ordini della polizia" e per "atti di teppismo" durante la manifestazione di venerdì sera, nel corso della quale la polizia ha utilizzato proiettili di gomma, gas lacrimogeni e idranti per disperdere migliaia di persone.

Gli Stati Uniti hanno condannato "l'uso eccessivo della forza" in Georgia, dove la polizia ha sparato con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni contro i manifestanti pro-Ue. "Il popolo georgiano sostiene in modo schiacciante l'integrazione con l'Europa", ha affermato una dichiarazione del Dipartimento di Stato. "Invitiamo tutte le parti a garantire che le proteste rimangano pacifiche". La dichiarazione aggiunge che Washington sta sospendendo un pacchetto di cooperazione con Tbilisi noto come Partenariato strategico Usa-Georgia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA