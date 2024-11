I ribelli jihadisti: "Siamo entrati ad Aleppo"

I ribelli armati siriani affermano di essere entrati ad Aleppo, la seconda città più grande del Paese, per la prima volta da quando le forze governative l'hanno riconquistata nel 2016. Lo riporta la Cnn. "Le nostre forze hanno iniziato ad entrare nella città di Aleppo", si legge in una dichiarazione della coalizione ribelle di recente formazione, il 'Comando delle operazioni militari'. In precedenza i ribelli avevano dichiarato di aver preso il controllo del Centro di ricerca scientifica militare del governo siriano alla periferia di Aleppo dopo "intensi scontri con le forze del regime e le milizie iraniane".

"Hayat Tahrir al-Sham (Hts) e le fazioni alleate sono riuscite a entrare nella periferia dei quartieri di Al-Hamdaniya e Nuova Aleppo della città di Aleppo", ha dichiarato l'Osservatorio siriano per i diritti umani. L'esercito siriano intanto ha dichiarato di stare respingendo l'offensiva: "Le nostre forze continuano a respingere la grande offensiva", afferma l'esercito aggiungendo di aver "ripreso il controllo di alcune posizioni".

