La spesa nell'Ue per la difesa all'1,9% del Pil nel 2024

L'Agenzia Europea per la Difesa (Eda) ha pubblicato, nel suo report annuale, i dati che mostrano come la spesa per la difesa degli Stati membri dell'Ue raggiungerà nel 2024 i 326 miliardi di euro, pari all'1,9% del Pil dell'unione. Rispetto al 2021, prima della guerra in Ucraina, la spesa è aumentata del 31%.

Per la prima volta, l'adozione del rapporto è associata alla firma di lettere d'intenti da parte degli Stati membri in quattro aree: difesa aerea e missilistica integrata, guerra elettronica, munizioni e navi da combattimento di superficie. Un passo nella giusta direzione, dice l'Eda, ma serve più collaborazione tra i 27.

