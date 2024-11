William confessa: 'È stato l'anno più difficile della mia vita'

"E' stato l'anno più difficile della mia vita". Lo ha rivelato il principe William parlando coi media britannici al termine della sua visita di quattro giorni in Sudafrica.

L'erede al trono ha sottolineato come sia stato "terribile" affrontare nei primi mesi del 2024 la doppia diagnosi di cancro nella famiglia reale, che ha colpito la moglie Kate e il padre re Carlo, in particolare "tenere tutto in carreggiata" in un periodo dominato dalle preoccupazioni.

La situazione è poi migliorata, col sovrano ritornato dopo settimane di terapie alla sua piena attività pubblica - incluso un recente tour di 11 giorni in Australia e nelle Isole Samoa - e la consorte che prosegue la sua ripresa dopo la fine del ciclo di chemioterapia.

"Sono così orgoglioso di mia moglie, sono orgoglioso di mio padre, per come hanno gestito le cose che hanno fatto", ha aggiunto William sottolineando come "dal punto di vista personale e familiare" sia stato "brutale".

Secondo Robert Hardman, biografo della regina Elisabetta e di Carlo III citato dalla Bbc, la confessione del principe fa parte di un tentativo da parte della Royal Family di modificare la propria immagine pubblica, mostrando anche sentimenti personali laddove tradizionalmente si è sempre puntato sul non farli trasparire.

