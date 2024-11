Razzi su Israele da Libano e Siria. Netanyahu nomina Katz ministro della Difesa al posto di Gallant

Il primo ministro ha annunciato il licenziamento del ministro della Difesa Yoav Gallant, suo rivale di lunga data all'interno del partito Likud e nonostante Israele sia in guerra, adducendo come motivo la mancanza di fiducia reciproca. Sarà sostituito dal ministro degli Esteri Israel Katz e il ministro senza portafoglio Gideon Sa'ar sostituirà Katz come ministro degli Esteri. "Purtroppo, anche se nei primi mesi della guerra c'era fiducia e c'era un lavoro molto fruttuoso, negli ultimi mesi questa fiducia si è incrinata tra me e il ministro della Difesa", ha affermato Netanyahu.

Almeno 70 palestinesi sono stati uccisi nelle ultime 24 ore nella Striscia di Gaza: lo hanno reso noto fonti mediche, come riporta Al Jazeera. Il bilancio delle vittime civili è aumentato a causa dei ripetuti attacchi israeliani contro un quartiere residenziale di Beit Lahiya, nel nord della Striscia, dove sono morti almeno 20 palestinesi e altre persone sono ancora intrappolate sotto le macerie. Tra le altre vittime, almeno nove palestinesi sono state uccisi nelle aree centrali e meridionali di Gaza, dove sono state prese di mira tre tendopoli di sfollati.

E' morto il soldato americano che era in condizioni critiche dopo aver riportato ferite non da combattimento sul molo militare Usa al largo della costa della Striscia di Gaza, rende noto l'esercito statunitense. Il sergente Quandarius Davon Stanley era rimasto gravemente ferito a maggio scorso mentre supportava le operazioni in mare della struttura provvisoria costruita dagli Stati Uniti per aumentare i flussi di aiuti umanitari nell'enclave palestinese durante la guerra di Israele contro Hamas.



Idf, 'intercettato un drone proveniente dalla Siria'

L'aviazione israeliana ha intercettato nello spazio aereo del Paese la notte scorsa un drone proveniente dalla Siria: lo ha reso noto l'esercito (Idf) su Telegram. Questa mattina, inoltre, sono stati intercettati due razzi, un drone e un obiettivo aereo sospetto provenienti dal Libano, si legge in un comunicato.

