Mosca avanza nel Donetsk e avverte la Germania, lo stabilimento Rheinmetall in Ucraina 'è un obiettivo legittimo'

Il ministero della Difesa russo sostiene che i suoi militari abbiano preso il controllo della cittadina di Selydove, non lontana da Pokrovsk, nell'Ucraina sud-orientale. Lo riporta la Tass. Il ministero riferisce anche che le truppe russe hanno conquistato altre tre località nella regione ucraina orientale di Donetsk: la cittadina di Gornyak e i villaggi di Dobrovolye e Katerinovka. Lo riferiscono le agenzie russe.



Zelensky, 'per la pace serve determinazione ad agire'

"Il mondo libero ha tutto ciò di cui ha bisogno per difendere se stesso e tutto ciò che le persone apprezzano nella vita, dall'integrità morale alla forza militare. Tutto ciò che serve è la determinazione ad agire, a realizzare ciò che è necessario per la pace": lo ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo intervento al Consiglio nordico in corso a Reykjavik, in Islanda. Lo riporta lo stesso Zelensky su Telegram.

Zelensky, maggiore scambio di informazioni con la Corea del Sud

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto di aver avuto una conversazione telefonica con il presidente della Corea del Sud, Yun Seok-yol, sul coinvolgimento dell'esercito nordcoreano nell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. "Abbiano concordato di intensificare lo scambio di informazioni e competenze a tutti i livelli, compreso quello più alto, al fine di sviluppare una strategia d'azione e un elenco di contromisure in risposta all'escalation, e di coinvolgere partner comuni nella cooperazione", si legge in un messaggio pubblicato su Telegram.

Cremlino, 'Rheinmetall in Ucraina obiettivo legittimo'

Lo stabilimento che la produttrice di armi tedesca Rheinmetall ha aperto in Ucraina sarà un "obiettivo legittimo per le truppe russe". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti. Nei giorni scorsi l'amministratore delegato di Rheinmetall, Armin Papperger, citato da media ucraini, ha detto che il primo stabilimento del gruppo tedesco, per la manutenzione di blindati e carri armati, è stato aperto in Ucraina. "Entro la fine dell'anno", ha aggiunto, la Rheinmetall produrrà in Ucraina i veicoli da combattimento Lynx.

Seul, 'legame Mosca-Pyongyang minaccia sicurezza globale'

La cooperazione militare "illegale" tra Mosca e Pyongyang "è una minaccia significativa per la sicurezza della comunità internazionale e potrebbe rappresentare un serio rischio per la nostra sicurezza nazionale". Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, parlando dello spiegamento di truppe del Nord in Russia durante una riunione di gabinetto dedicata al tema, ha aggiunto che tutti i segnali concordano sul fatto che i soldati nordcoreani potrebbero presto essere pronte per lo spiegamento sul campo di battaglia contro le forze ucraine, ha riferito l'agenzia Yonhap.

Alcuni generali e truppe nordcoreane inviate in Russia per supportare la guerra di Mosca all'Ucraina potrebbero essersi spostati in aree del campo di battaglia: sono le valutazioni dell'agenzia di spionaggio sudcoreana (Nis), secondo cui "la mobilitazione delle truppe tra Corea del Nord e Russia è in corso". In un'audizione parlamentare a porte chiuse, i vertici dell'intelligence hanno riferito di essere alle prese con le verifiche "sulla possibilità di dispiegamento di personale nordcoreano, tra cui alti funzionari militari, in prima linea", in base al resoconto diffuso dall'agenzia Yonhap, basato su quanto riferito da alcuni deputati che hanno partecipato all'incontro. Il Nis ha affermato che l'esercito di Mosca sta insegnando oltre 100 termini militari in russo ai soldati nordcoreani, prendendo atto di segnalazioni di apparenti difficoltà di comunicazione dovute alla barriera linguistica. L'agenzia ha anche valutato che un aereo russo in viaggio tra Mosca e Pyongyang il 23-24 ottobre trasportava probabilmente funzionari chiave della sicurezza russa coinvolti nello spiegamento delle truppe del Nord.

