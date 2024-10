Media, 16 morti per un raid contro una scuola nel campo profughi di Nuseirat a Gaza

14:24

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken, oggi a Doha, si aspetta che i negoziatori della tregua di Gaza si incontrino "nei prossimi giorni".

"Abbiamo parlato delle opzioni per capitalizzare questo momento e dei prossimi passi per far avanzare il processo, e prevedo che i nostri negoziatori si riuniranno nei prossimi giorni", ha dichiarato Blinken ai giornalisti dopo i colloqui con il Qatar, mediatore chiave.