Attacco terroristico vicino ad Ankara, 'quattro morti e 14 feriti. Uccisi due attentatori'

Sono quattro le persone uccise e 14 quelle ferite nell'attacco terroristico che ha colpito la sede dell'Industria aerospaziale turca (Tusas) in provincia di Ankara. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan incontrando il presidente russo Vladimir Putin a Kazan. Lo riferiscono le agenzie russe.



"Due terroristi sono stati neutralizzati", riferisce il ministro dell'Interno, Ali Yerlikaya.



Secondo quanto riporta la Cnn Turk, l'attacco al centro aerospaziale è stato compiuto da 3 terroristi, tra i quali anche una donna.



Nell'area dell'impianto - secondo quanto apprende l'ANSA da fonti informate - sono presenti anche 8 tecnici di Leonardo, che stanno bene e sono al sicuro.





Video Attacco terroristico alla sede aerospaziale ad Ankara

L'attacco è avvenuto a Kahramankazan, cittadina a nord ovest che dista circa 50 chilometri dalla capitale.







Putin vede Erdogan, 'condanniamo l'attacco terroristico'

Il presidente russo Vladimir Putin ha aperto l'incontro bilaterale con quello turco Recep Tayyip Erdogan a Kazan facendogli le condoglianze per l'attacco terroristico di Ankara. "Condanniamo qualunque azione di questo tipo, qualunque sia la motivazione", ha affermato Putin.

'Non faremo mai un passo indietro nella Difesa'

"Non faremo mai un passo indietro dall'industria della difesa e dal percorso della mossa tecnologica nazionale. La mossa tecnologica nazionale e il l'industria della difesa nazionale è la chiave per una Turchia pienamente indipendente". Lo ha detto il ministro dell'Industria e della Tecnologia Mehmet Fatih KacÕr, commentando l'attacco terroristico al campus Kahramankazan delle industrie aerospaziali turche. Tai - ricorda la Cnn Turk - ha recentemente sviluppato molti elicotteri, velivoli senza pilota e aerei come gli Anka e Aksungur, l'elicottero d'attacco Atak, gli elicotteri per uso generale Gökbey, Hürkuş, Hürjet e Kaan.

Tajani, non ci sono italiani tra le vittime ad Ankara

"Non ci sono italiani tra le vittime, ci dovrebbe essere un piccolo gruppo di tecnici che sono al sicuro in una stanza fuori dal luogo dove c'è stata la sparatoria. Ma seguiamo l'evoluzione della situazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al programma 'Nessun luogo è lontano' su Radio 24 rispondendo ad una domanda sull'attentato ad Ankara.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA