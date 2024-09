Escalation del conflitto, Israele annuncia 'attacchi più estesi e precisi in Libano'

07:24

"Consigliamo ai civili dei villaggi libanesi che si trovano all'interno e accanto a edifici e aree utilizzati da Hezbollah per scopi militari, come quelli utilizzati per immagazzinare armi, di allontanarsi immediatamente dal pericolo per la propria sicurezza", ha affermato il portavoce militare Daniel Hagari in conferenza stampa, in un raro appello rivolto dall'esercito israeliano al popolo libanese.

"L'Idf si impegnerà in attacchi (più) estesi e precisi contro obiettivi terroristici che sono ampiamente radicati in tutto il Libano". Hagari ha affermato che l'esercito ha lanciato nuovi attacchi contro i siti di Hezbollah questa mattina e che "gli attacchi continueranno nel prossimo futuro".